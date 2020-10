«Quel tetto era pericolante da anni. Mi spiace davvero moltissimo che sia accaduta una disgrazia del genere». Inizia - nonostante le domande aperte siano ancora molte - a farsi più chiara la dinamica del terribile incidente che mercoledì sera ha portato alla morte di un ventenne, caduto mentre era sul tetto in eternit di un vecchio magazzino in via Belvedere a Canobbio. Il tetto ha improvvisamente ceduto e il giovane, che abitava in zona, è caduto al suolo da un altezza di dieci metri. Con lui c’era almeno un’altra persona, che ha chiamato i soccorsi e assistito alla scena. Un’esperienza terribile, tanto che gli è stata offerta l’assistenza del care team.

