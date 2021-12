Dopo aver comunicato negli scorsi giorni l’annullamento del Veglione di San Silvestro e della Cerimonia di Capodanno, il Municipio di Lugano ha deciso di decretare la chiusura anticipata degli chalet alle 19 per la sera del 31 dicembre. Anche il villaggio Family e le attività per i bambini in programma da oggi, 24 dicembre, e fino al 9 gennaio nel Patio di Palazzo Civico non verranno organizzate. Oggi, invece, è l’ultimo giorno per poter fare acquisti al Mercatino che chiuderà alle 17, mentre Natale in Piazza prosegue fino al 9 gennaio.