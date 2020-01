Nell’era digitale la prevenzione del cyberbullismo rimane uno degli argomenti centrali e deve essere affrontato in giovane età. A sottolinearlo la polizia della Città di Lugano che per il sesto anno consecutivo organizza «Sbullo», una campagna di prevenzione della violenza giovanile e delle molestie tramite smartphone, rivolta agli allievi di quinta elementare degli istituti scolastici di Lugano. Dal 4 al 21 febbraio, due esperti della polizia si recheranno nelle sedi scolastiche della città per incontrare 26 classi per un totale di 473 allievi. La campagna è indirizzata a un target molto giovane ma che, vista la precocità nell’uso degli smartphone, potrebbe già essere confrontato con i problemi della violenza giovanile e del cyberbullismo. Aiutare i ragazzi ad affrontare consapevolmente i rischi che si possono incontrare navigando in rete e insegnare le misure di protezione dei propri dati personali sono solo alcuni degli obiettivi della campagna che, tra le altre cose, si occupa anche di sensibilizzare i genitori. Mercoledì alle 20.15 avrà infatti luogo una serata informativa a loro dedicata nella sala multiuso della scuola elementare di Breganzona. Domani, invece, alle 18 si terrà alla Sala Rancilio dell’Istituto Elvetico la serata informativa «Iperconnessi: educare nell’era digitale», dove verranno presentati i dati del progetto Mediaticino 2.0, focalizzato sull’impatto dell’uso delle nuove tecnologie.