Quando l’emergenza sanitaria legata al coronavirus sarà finita molte cose non saranno più come prima. Sicuramente non lo saranno le finanze comunali, in particolare quelle dei centri. A una diminuzione delle entrate si aggiungono infatti uscite straordinarie relative alle diverse misure economiche di sostegno introdotte dai Comuni. Premesso che è ancora troppo presto per disegnare un vero e proprio scenario, il capodicastero Finanze di Lugano Michele Foletti avanza alcune stime. «Se questa situazione dovesse durare solo fino al 19 aprile, sul gettito delle persone giuridiche potremmo perdere una decina di milioni di franchi come minimo. Poi bisognerà capire che ripercussioni potrebbe avere sulle persone fisiche: con l’applicazione dell’orario ridotto, ad esempio, in molti guadagnano solo l’80%...