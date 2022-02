Sono giovani e abitano in Ticino. Due di loro sono di origini ucraine, una di origini russe. Ennesima dimostrazione di come non tutti i russi siano d’accordo con le azioni decise da Putin.

Sono preoccupati, anche perché in Ucraina hanno parenti e amici. «La guerra è seria e brutale. Mi sembra che tanti da noi in Svizzera non se ne rendano conto. È un conflitto che oltretutto si protrae da anni. Ma ora Putin ha deciso di togliersi la maschera e ricorrere alle armi, sacrificando persone innocenti».

Ma portano la bandiera ucraina anche per ricordare che è stata l’Ucraina ad essere stata attaccata. «Non viceversa. Anche se in molti continuano a giustificare le azioni della Russia. Putin ha mentito per mesi. Prima dicendo che le truppe erano sul confine per un’esercitazione, assicurando poi che l’invasione non ci sarebbe stata e infine annunciando una operazione speciale nel Donbass». Ma gli attacchi, come visto, sono stati effettuati in tutta l’Ucraina e ora le truppe russe sono alle porte di Kiev. «Ed è anche una guerra iniziata in modo subdolo. Alle cinque del mattino, aspettando la fine delle Olimpiadi».