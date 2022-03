A Lugano fiaccole e preghiere per la pace

Fiaccole gialle e azzurre, i colori dell’Ucraina. Sono le protagoniste della marcia silenziosa organizzata dalle comunità cristiane della regione, unite questa sera a Lugano in nome della pace. Una marcia che ha preso il via dal sagrato della Cattedrale per poi proseguire nelle strade di Lugano.

Il vescovo Lazzeri ha quindi pronunciato una preghiera contro la «violenza inaudita» e per ottenere pace nonostante «i cumuli di dolore e di ansia che schiacciano il nostro cuore». «Eleviamo a te la nostra preghiera, che hai una parola di vita per ognuno di noi e per il mondo intero. Non permettere che il male riesca a convincerci della nostra impotenza».