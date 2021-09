Il 16 settembre il brand di moda GUESS ha tenuto un evento presso l’Hotel Villa Principe Leopoldo per promuovere la linea Marciano by GUESS a Lugano, città in cui il marchio ha la sua sede centrale europea dal 2008. La linea Marciano è la più esclusiva del brand, pensata per una clientela sofisticata ed elegante. All'evento hanno partecipato più di 100 ospiti ticinesi, tra i quali anche media, influencer e VIP locali. Inoltre, hanno contribuito al successo della serata alcuni dei modelli più famosi della campagna Marciano.

«È un immenso piacere presentare la nuova collezione Marciano by GUESS nella meravigliosa cornice della città di Lugano. Questa città è come una seconda casa per il brand ed è il fulcro del nostro business europeo», ha commentato Paul Marciano, Chief Creative Officer GUESS.

Durante l’evento il marchio ha presentato la collezione FW21 uomo e donna, una collezione ispirata ad un viaggio dalla lussuosa riva del lago alle montagne innevate. Attingendo allo stile chic quotidiano del DNA di Marciano by GUESS, ogni capo di questa collezione emana un fascino senza tempo. La collezione donna, ispirata agli anni Sessanta, presenta stampe geometriche, moderne silhouette retrò e dettagli femminili, insieme a maglie pesanti e strati testurizzati. L'elegante abbigliamento maschile fugge dalla frenesia urbana con tagli sartoriali pronti a tutto, tagli dinamici e capi tecnici che abbracciano i grandi spazi aperti con un'aria sofisticata.

Il marchio continua a credere e investire sul territorio ticinese ed entro l’anno 2021 prevede una nuova apertura a Lugano e la ristrutturazione dello store già esistente nella storica via Pessina, raggiungendo così 13 retail stores diretti e la presenza del brand in 4 outlet in tutta la Svizzera.

La storia

La storia del brand ha inizio nel 1981 quando i fratelli Marciano si innamorano di Los Angeles durante una vacanza e decidono di scegliere la città come loro nuova casa, innamorati dell’America, scelgono un’icona a stelle e strisce per il loro prodotto di punta: un paio di jeans slim-fit alla caviglia, stonewashed. I fratelli Marciano, fondando GUESS, sono riusciti a miscelare il leggendario glamour di Hollywood con un pizzico di naturale eleganza francese. Da allora, il gruppo è cresciuto, trasformandosi da pioniere del denim a lifestyle brand globale, sempre supportato da campagne pubblicitarie sensuali e vivaci che sono diventate iconiche.

