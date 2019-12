A Lugano il moltiplicatore resta al 77%

Il Municipio non era d’accordo, e alla fine l’ha spuntata. Abbassare il moltiplicatore di due punti sapendo degli importanti investimenti che la Città si appresta a compiere (per esempio il Polo sportivo e degli eventi) non sarebbe stata secondo l’Esecutivo una mossa saggia. Questo nonostante il Preventivo, perlomeno quello presentato dal Municipio, poteva vantare un avanzo d’esercizio di 2,4 milioni di franchi. «È pura campagna elettorale» aveva sentenziato settimana scorsa il capodicastero Michele Foletti (Lega). Per più di quattro ore il Consiglio comunale ha discusso della proposta del PPD (avanzata dal capogruppo Michel Tricarico) di abbassare di 2 punti (dal 77 al 75%) l’aliquota fiscale e le numerose proposte di emendamenti. Per esempio quello leghista, che proponeva di stanziare 2,5 milioni di franchi per ripristinare il «Progetto Lavoro» (dedicato al reinserimento professionale delle persone senza impiego, soprattutto giovani e Over 55). «L’approvazione di questa proposta - ha spiegato Lukas Bernasconi - ci porterebbe a non chiedere l’abbassamento del moltiplicatore». Così è stato. O quelli presentati dalla sinistra, che chiedeva maggiori fondi per i programmi occupazionali (+ 621.400 franchi), gli operatori sociali (+ 1 milione) e aumentare di 11 unità gli apprendisti (+ 160.000 franchi, proposta questa avanzata dal comunista Edoardo Cappelletti). Alla fine, con un risultato di 28 voti contro 24, l’ha spuntata la linea municipale. Questo grazie a un’alleanza piuttosto particolare tra Lega, PS, Verdi e comunisti.

Gli schieramenti

La maggioranza della Commissione della gestione era a favore dell’abbassamento del moltiplicatore e le sue ragioni sono state spiegate dal presidente Ferruccio Unternährer. «La maggioranza dei commissari ha sostenuto la proposta consapevole che l’abbassamento del moltiplicatore comporterebbe un maggior onere per il contributo di livellamento stimato in 1,2 milioni. È opinione diffusa che da un punto di vista prettamente finanziario il Preventivo 2020 è verosimilmente in grado di sostenere ed assorbire senza molti problemi la riduzione» del gettito d’imposta. «La riduzione del moltiplicatore - ha sottolineato la capogruppo PLR Karin Valenzano Rossi - è la concretizzazione di una simmetria di sacrifici. Quando è stato necessario chiedere un contributo ai cittadini (aumentando il moltiplicatore all’80%, ndr ) lo hanno fatto. Ora è il momento di restituire un po’ di quel sacrificio». «Un atto dovuto - ha invece spiegato il PPD Michel Tricarico - verso i nostri cittadini. Anche in campo fiscale hanno bisogno, ogni tanto, di buone notizie». «Noi puntiamo sul 75% - ha invece fatto sapere l’UDC Tiziano Galeazzi - e speriamo che rimanga tale». La Lega ha invece soprattutto invitato il Municipio a contenere le spese. «I costi - ha spiegato Lukas Bernasconi - non sono più sotto controllo. Si nota proprio che, appena entrate delle sopravveniente attive, si è subito notato un aumento dei costi».

Le parole del capodicastero

Michele Foletti ha invece chiesto, di nuovo, di non alzare il moltiplicatore. «Il risultato ottenuto, e lo dite voi, è frutto di eventi non strutturati e straordinari. Non dimenticate che il Polo sportivo costerà 4 punti di moltiplicatore ogni anno. E a chi dice che il moltiplicatore rappresenta una fonte di attrazione per i cittadini ricordo che, da quando lo abbiamo abbassato, Lugano ha perso abitanti». Il capodicastero ha poi sottolineato come Lugano, tra i grandi centri svizzeri, sia quello con la fiscalità più bassa. «Il moltiplicatore - ha poi sottolineato il sindaco Marco Borradori - deve basarsi sul principio di stabilità. Non può essere così altalenante. Vi prego di tener conto dei grandi investimenti che saremo chiamati a compiere prossimamente».

Gli emendamenti

Il Consiglio comunale ha dato luce verde a 3 dei 4 emendamenti presentati. Luce verde alla creazione del «Progetto Lavoro», luce verde al potenziamento delle misure per i programmi occupazionali e anche all’aumento del numero di apprendisti da assumere. Apprendisti che, dall’anno prossimo, saranno 11 in più. Emendamenti che hanno portato il Preventivo a registrare un deficit di circa 835.000 franchi.

©CdT.ch - Riproduzione riservata