Sono ben 75 mila i tulipani fioriti a Lugano nell’ambito della campagna «Un Tulipano per la vita» organizzata a livello nazionale dall’associazione L’aiMant Rose in omaggio alle vittime del tumore al seno e ai loro cari. In Svizzera il tumore al seno è la principale causa di mortalità femminile tra i 40 e i 50 anni.

La Città ha aderito con slancio all’iniziativa per veicolare un messaggio forte di solidarietà e, insieme, per sensibilizzare l’intera popolazione e nell’autunno dell’anno scorso ha piantano decine di migliaia di bulbi. Insieme a Lugano, 421 città e villaggi svizzeri hanno accettato l’invito dell’associazione L’aiMant Rose a piantare i tulipani. In questo periodo difficile, le corolle in fiore rappresentano ancora di più un segnale di speranza.