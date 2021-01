Mancano meno di quattro mesi, d’accordo, ma a quest’ora di solito erano già in corso le operazioni di affilamento delle armi, come si usa dire. Per adesso, invece, almeno per quanto si può intendere da fuori, le elezioni comunali del prossimo 18 aprile, a Lugano, non scaldano più di tanto gli animi. Spiegare il motivo è quasi superfluo: diciamo che ci sono state altre cose a cui pensare, per tutti. La data comunque è fissata e la macchina politica, in qualche modo, si metterà in moto, sperando, per i candidati, che gli investimenti nella cartellonistica non vengano vanificati di nuovo da un rinvio dell’appuntamento con le urne. Sarebbe clamoroso. Con questa sottile incertezza, vediamo come si stanno preparando i partiti ad affrontare la loro prossima sfida.

La Lega si fa «social»

Squadra che...