Trasformare gli uffici sfitti in abitazioni o spazi alberghieri. D’acchito sembra una buona idea, una mossa che può dare un impulso a una città ancora in cerca di se stessa – un tema, quello dell’identità di Lugano, rilanciato anche nella rubrica delle lettere dei lettori – ma tra il dire e il fare ci sono almeno due questioni da affrontare: il Piano regolatore e i calcoli dei proprietari. La prima è al centro di una mozione inoltrata nel marzo del 2019 – ma tornata prepotentemente d’attualità con la pandemia – dal capogruppo della Lega Lukas Bernasconi, che chiede al Municipio di adottare «le necessarie modifiche pianificatorie» per incentivare un uso residenziale o alberghiero degli uffici rimasti vuoti. Del resto, ripopolare il centro è un obiettivo della Città.

