Per cause al momento ignote, una ragazza si è scagliata contro due donne, ferendone una al collo con un’arma da taglio. Ha riportato ferite serie, come fa sapere la Polizia cantonale in una nota stampa, ma la sua vita non è in pericolo. Ferite lievi invece per l’altra donna. Secondo un testimone oculare si trattava di un coltello da cucina esposto per la vendita nel reparto degli articoli casalinghi. Uno di quelli con la lama seghettata, usati per tagliare il pane. L’autrice dell’aggressione si sarebbe quindi impossessata dell’arma sul posto e sul momento: il che fa pensare a un gesto improvviso, più che ad un atto premeditato. Il punto è capirne il motivo: è stato l’epilogo di una lite? Di una banale discussione? Oppure le vittime sono state scelte a caso? Sarà l’inchiesta di polizia a ricostruirlo.