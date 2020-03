Il Municipio di Lugano ha approvato oggi dei nuovi termini di pagamento delle imposte comunali quale ulteriore misura per accompagnare e sostenere popolazione e aziende durante il periodo di emergenza legato alla diffusione del COVID-19. L’Ordinanza municipale concernente la riscossione di imposte comunali valevole per il 2020 è stata modificata di conseguenza. Nel dettaglio, la Città ha introdotto le seguenti nuove misure:

Termine di scadenza per il pagamento degli acconti d'imposta per l'anno 2020 (persone fisiche e persone giuridiche):

- per i conguagli d’imposta in corso d’emissione il termine di pagamento è fissato al 30 giugno 2020

- per le emissioni di conguagli d’imposta che seguiranno da fine aprile fino a nuovo avviso la scadenza è fissata in 60 giorni dal fine mese d'emissione