Sensibilizzare gli imprenditori della città di Lugano, sull’importanza dell’assunzione di personale residente a km zero. Questo lo scopo dell’interpellanza del consigliere comunale della Lega dei Ticinesi a Lugano Omar Wicht. «La città, - si legge nel testo - durante l’esperienza Covid ha lanciato molte campagne, del tipo “spesa a km zero, piuttosto che “restiamo a casa”, piuttosto che “distanti ma vicini”. Queste campagne sono state ben ascoltate dai cittadini, i quali ora meritano una sorta di ricompensa, in quanto lo hanno ribadito i fatti (chiusura dogane) che dipendere troppo dall’estero, in casi di crisi è molto dannoso per il normale sostentamento nazionale, cantonale e comunale».