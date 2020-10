Da anni ottobre è stato ribattezzato il «mese rosa» per sensibilizzare sulla prevenzione e sulla lotta al tumore al seno. La Città di Lugano partecipa di nuovo, insieme a oltre 400 altri comuni svizzeri, alla campagna «1 Tulipano per la VITA» promossa dall’associazione L’aiMant Rose per rendere omaggio alle vittime di questo male e ai loro cari. I 75.000 bulbi piantati a Lugano per l’edizione 2019–2020 rifioriranno naturalmente anche nel corso della primavera 2021 offrendo un grande bouquet e un messaggio di speranza.