«Il cantiere su via Vegezzi - spiega il capodicastero Spazi urbani Michele Bertini - è stato riaperto nel rispetto delle norme di sicurezza non appena è stato possibile. Questo per sfruttare al massimo la finestra di tempo nella quale c’è meno traffico e i commerci sono chiusi: lo scopo è portarsi avanti dando meno fastidio possibile. Con meno sforzi per regolare il traffico i lavori possono proseguire più velocemente. Abbiamo chiesto e ottenuto che le imprese mettessero a disposizione sul cantiere operai quasi esclusivamente residenti. Così dovremmo riuscire a mantenere l’orizzonte temporale che ci eravamo prefissati: la fine dei lavori per la primavera del 2021». Com’è noto, il vicesindaco resterà in carica ancora un anno e potrà così assistere in qualità di capodicastero alla conclusione dei lavori. «Avrò la soddisfazione di vedere il compimento di un lungo lavoro. Sono soddisfatto di quanto fatto finora: via Della Posta con la piazza e l’alberatura ha cambiato volto rispetto alla situazione precedente, un susseguirsi di tentativi mal riusciti di arredo provvisorio. I luganesi hanno apprezzato lo sforzo, sia finanziario che organizzativo». Come a dire: ne valeva la pena.

Ma cosa succederà nelle prossime settimane? Ne abbiamo parlato con l’ingegnere Maurizio Solcà, responsabile della Realizzazione infrastrutture di Lugano: «L’organizzazione del cantiere è nuova: bisogna rispettate le prescrizioni della SECO, presentare le autocertificazioni della SIC e mettere in campo misure che impattano sulla gestione delle baracche e il lavoro degli operai. Ci impegniamo ad essere vigili e garantire la sicurezza di chi lavora. Stiamo valutando soluzioni per ridurre i tempi; sarebbe auspicabile, tramite modalità di lavoro differenti, recuperare il ritardo accumulato per poter terminare il cantiere nella primavera 2021 come previsto inizialmente». Alla fine di questa settimana, spiega Solcà, dovrebbero terminare i lavori su via Vegezzi e, dopo la sistemazione dell’area cantiere sul Piazzale ex Scuole che va adeguata alle nuove norme, il 2 giugno dovrebbe aprirsi la seconda fase dei lavori («se non ci saranno ulteriori misure restrittive», precisa). «La fase due durerà un anno e inizierà dalla curva a 90 gradi di via Magatti, all’altezza di piazza Manzoni, per salire verso via Pretorio. A differenza di quanto accaduto su via della Posta, la circolazione non verrà mai interrotta completamente: una corsia sarà lasciata libera per permettere ai bus e alle auto di circolare da via Pretorio verso il lago». Anche qui è prevista la posa di pavimentazione pregiata per collegare le vie che intersecano via Magatti e via Pretorio e l’inserimento di alcune piante, mentre la strada resterà in cemento. I lavori riguardano pure le infrastrutture e l’illuminazione stradale, «ma saranno meno invasivi rispetto a quelli su via della Posta».