E questa per il Consiglio comunale

Lista numero 1) PPD/Verdi Liberali

Lista numero 2) PLR

Lista numero 3) Più Donne

Lista numero 4) Movimento Ticino&Lavoro

Lista numero 5) MPS/POP/Indipendenti

Lista numero 8) Verdi/Indipendenti

Lista numero 9) UDC

Lista numero 10) PS/PC

Lista numero 11) Lega



Come funziona il sorteggio

I partiti sono stati divisi in due gruppi. Da una parte quelli che corrono con lo stesso nome sia per il Municipio che per il Consiglio comunale (PPD/Verdi Liberali, PLR, Più Donne, Movimento Ticino&Lavoro e MPS/POP/Indipendenti), dall’altra le liste Lega/UDC e PS/PC/Verdi. Come mai? Perché queste ultime due liste poi, per il Consiglio comunale, si dividono (Lega, UDC, PS/PC e Verdi corrono infatti separati per il Legislativo).



I primi 5 vengono dunque estratti tra di loro, e mantengono lo stesso numero sia per il Municipio che per il Consiglio comunale.

Gli altri due vengono sorteggiati separatamente, per decidere se a loro verrà attribuito il numero 6 o 7.



Per il Consiglio comunale la situazione cambia un po’. I cinque partiti «che non cambiano nome» mantengono lo stesso numero ricevuto per il Municipio, mentre gli altri vengono estratti separatamente. Per evitare confusione viene però evitato di attribuire per il Consiglio comunale i numero di lista 6 e 7, ma solamente l’8, il 9, il 10 e l’11.