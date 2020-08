La prima edizione era stata definita un successo, e aveva permesso di incassare 2.200 franchi. Il prossimo 15 settembre alle 13, sul tetto dell’autosilo Motta, si bissa: La Polizia città di Lugano riproporrà un’asta di biciclette smarrite e non reclamate, e in possesso delle forze dell’ordine da più di un anno (termine dopo il quale possono essere messe all’incanto). A questo giro, i veicoli messi all’asta saranno 44 (ma il numero può ancora cambiare), in prevalenza bici da strada, ma non mancano mountain bike e bici elettriche. I piedi d’asta vanno da 20 a 280 franchi. Qui si trovano maggiori informazioni.