È tutto pronto a Lugano per la tradizionale risottata del carnevale di Re Sbroja offerta dal Corriere del Ticino e da Banca Raiffeisen. Il pranzo popolare avrà luogo dalle 11.45 in piazza della Riforma. Visto il bel tempo sono attese tra le 4.000 e 5.000 persone in città. E l’ansia da Coronoavirus? «La situazione è sotto controllo e tutti i cittadini sono invitati a unirsi alla festa» ha detto ai microfoni dei colleghi di Radio 3i il capodicastero Eventi Roberto Badaracco, rassicurando la popolazione.

Per la prima volta quest’anno sono state introdotte stoviglie lavabili per le quali verrà chiesto un deposito di 5 franchi per i piatti e 2 franchi per i bicchieri.