Il Municipio ha inoltre ricordato che i cittadini luganesi con almeno 80 anni e i rispettivi partner over 75 che desiderano annunciarsi per il vaccino, possono farlo contattando la Cancelleria comunale, telefonando al numero 058 866 70 11, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17. A Lugano vivono 2.294 persone con più di 85 anni e 4.602 cittadini fra i 75 e gli 84 anni. Chi non si è annunciato ai centri cantonali di Rivera, Ascona o Tesserete e corrisponde alla fascia di età indicata può ora contattare la cancelleria comunale. La Città, sottolinea il comunicato, ha organizzato un call center a Palazzo dei Congressi dove vengono raccolte le iscrizioni degli over 80 che desiderano vaccinarsi. Considerato il grande afflusso di telefonate e i tempi di attesa registrati da alcuni utenti il centralino cittadino sarà potenziato in misura importante a partire da domani. Il Municipio ha inoltre chiesto comprensione alle cittadine e ai cittadini che sono ancora in corso di annuncio. Il numero da chiamare per i cittadini luganesi è lo 058 866 70 11, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17. Oltre a raccogliere le iscrizioni per vaccinarsi al centro di prossimità di Lugano, il centralino fissa gli appuntamenti sulla base del numero di dosi messe progressivamente a disposizione dal cantone. In conformità alle disposizioni sulle fasce di età emanate dal cantone, si possono iscrivere alla vaccinazione le persone che hanno almeno 80 anni e i loro partner over 75 che vivono nella stessa economia domestica. Il limite di età – ha indicato il cantone - verrà abbassato prossimamente alle persone che hanno più di 75 anni, conclude il comunicato.