A Lugano c’è chi vuole boicottare un festival di musica punk (previsto il 24 aprile al Foce). Non per il rumore, ma perché tra gli organizzatori c’è un consigliere comunale leghista (Rodolfo Pulino, da anni attivo in questo genere musicale).

In una lettera - non firmata - inviata alle band da un sedicente gruppo «Operazione Mandrak», si rimprovera a Pulino di appartenere a un partito di destra (nonostante Pulino nella sua esperienza politica non ha mai sostenuto posizioni xenofobe e abbia un passato tra i comunisti). Pulino, per evitare di veder danneggiato l’appuntamento musicale, ha deciso di dare le dimissioni dal comitato organizzativo.