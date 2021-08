Prendete un paesino di 700 abitanti e 0,99 chilometri quadrati, invitate artisti da tutto il mondo e trovate loro 25 luoghi (muretti, ponti, palazzi, parcheggi o campi da gioco) in cui realizzare le loro opere. Lasciate che si sbizzarriscano e che riescano a stupire. E se davvero tutto questo non dovesse bastare, organizzate una mostra su Banksy per contestualizzare il fenomeno e, perché no, avere il nome di richiamo internazionale per attirare anche l’attenzione del pubblico meno esperto di street art. La Triennale di Maroggia - che inizia domani e proseguirà fino al 5 novembre - è anche questo. È un percorso a piedi (prevedete almeno 60 minuti del vostro tempo) per le vie del paese alla scoperta e alla ricerca dell’arte. Del bello. Per dimostrare di nuovo che la street art - perché così a volte viene ancora percepita - non è vandalismo e che non è vero, come ha spiegato la curatrice del progetto Patrizia Cattaneo (direttrice di Artrust di Melano), che è un’espressione adatta unicamente ai grandi centri urbani. E la Triennale - organizzata dal Comune - è per Maroggia anche l’occasione per ricordare e per certi versi ripartire dal gigantesco incendio che in novembre ha distrutto il mulino. Non è un caso se una delle opere più interessanti sia stata realizzata proprio sulle sue rovine. È opera di Kelly Halabi ed emblematica è la scelta di proporre in quel luogo la citazione in inglese di una frase pronunciata più di 700 anni fa dal teologo Gialal al-Din Rumi: Where there’s a ruin there’s hope for a treasure. Dove ci sono delle rovine c’è la speranza di trovare un tesoro. E neppure un caso è probabilmente il fatto di aver scelto proprio Halabi, cresciuta in Libano, per intervenire in quel luogo. «La distruzione e i palazzi in macerie - ha spiegato l’artista, che oggi era a Maroggia per la presentazione alla stampa della Triennale - è parte del paesaggio dei luoghi che hanno caratterizzato la mia infanzia. E guardandoli, prima ancora della tristezza, quel che più attira la mia attenzione è sapere che ognuno di essi ha una storia».