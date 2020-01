Beghe interne, diverbi e litigi, dimissioni e scismi. Non è solo il PLR di Lugano ad avere problemi. Emblematico - ne abbiamo riferito ieri - è quanto accaduto a Morcote, dove il sindaco Nicola Brivio (già in corsa per la presidenza del partito cantonale) ha annunciato, in aperta polemica con la sezione, di rinunciare alla candidatura e di voler fondare una lista civica. Perché? Oggi come oggi a Morcote il PLR ha la maggioranza assoluta. Quattro municipali su cinque (oltre a Brivio anche il vicesindaco Andrea Soldini e i colleghi Rinaldo Rinaldi e Massimo Suter ). Ma la sezione PLR aveva deciso di ricandidare unicamente Brivio, lasciando fuori Soldini e Suter (mentre Rinaldi aveva annunciato di non voler più correre). «Permettere che questo accada - ha spiegato Brivio - significherebbe venir meno ai miei principi». Il sindaco ha dunque deciso di fondare una lista alternativa in cui figurerà anche Soldini e - così ci ha confermato il diretto interessato - «quasi certamente» anche Suter. Tre degli attuali municipali PLR dunque, in aprile, correranno per conto loro. Contro il loro stesso partito. E durante l’assemblea non sono mancate parole pesanti, con Brivio che ha denunciato uno «schifoso cicaleccio» che ha messo in mezzo i suoi familiari e quelli di altri municipali. «Questo non significa - ci ha spiegato - che io non sia più un liberale, ma questi atteggiamenti non mi piacciono e dunque è giusto che il giudice unico sia il popolo».

A Melide ci sarà l’imbarazzo della scelta

Piuttosto incredibile è anche la situazione che potrebbe delinearsi a Melide, con il PLR diviso in 4 (quattro!) liste per il Consiglio comunale e in 3 per l’Esecutivo. PLR che quattro anni fa aveva visto l’elezione di due municipali_(Emiliano Delmenico e Carlotta Gallino). Un municipale ha lasciato il partito nel corso della legislatura dichiarandosi indipendente e un altro - così si vocifera in paese, anche se non abbiamo ricevuto conferme ufficiali- potrebbe fondare una lista civica. Una possibilità, questa, di cui aveva tra l’altro già parlato l’ex granconsigliere PLR Abbondio Adobati in una lettera pubblicata dal CdT il 20 dicembre. E proprio Adobati, ma solo per il Consiglio comunale, intende presentare una lista autonoma chiamata «Progetto territorio Aggregazione Arbostora». A Melide potrebbe poi spuntare un’altra lista civica, promossa da un’ex candidato (ma per questo occorre tornare a due legislature fa) liberale al Municipio. Il «PLR ufficiale» invece presenterà la sua lista - sia per il Legislativo, sia per l’Esecutivo - sabato 25 gennaio, alle 10.30, alla sala multiuso in via al Doyro. Sarà l’occasione per conoscere i candidati.

Sulle situazioni di Melide e Morcote il presidente cantonale Bixio Caprara preferisce per ora non esprimersi non avendo ancora il quadro completo. «Spiace comunque che, per questioni legate di solito soprattutto a personalismi, non si riesca a trovare il minimo comun denominatore per poter lavorare assieme».

Poi ci sono i dissidi interni al PLR di Lugano (l’addio con polemica del vicesindaco Michele Bertini e poi quello del decano Peter Rossi), che stanno catalizzando l’attenzione dei media durante questa campagna elettorale. Dissidi non visti bene dalle sezioni liberali radicali dei comuni vicini alla Città, che temono di restare danneggiati, seppur in modo indiretto, dalle polemiche e dalla pubblicità negativa. E c’è chi critica apertamente la scelta della sezione luganese di ricandidare per il Legislativo Jacques Ducry (il consigliere comunale ha passato una legislatura da indipendente ed era stato eletto sulla lista della sinistra). «Il 90% dei presidenti delle nostre sezioni - ci ha spiegato Marzio Mazzoleni, presidente del Circolo di Vezia del PLR (che comprende 10 Comuni per una popolazione di circa 23.000 abitanti) - mi ha detto di non condividere questa scelta. Tanti liberali, e non solo a Lugano, potrebbero decidere di non più votare per il PLR».

Marzio Mazzoleni, presidente del Circolo di Vezia del PLR

