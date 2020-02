A Origlio, durante l’ultima seduta municipale, sono volati gli stracci. O meglio, un classificatore. A denunciarlo è il municipale Riccardo Braga (Lega-UDC): «Il segretario comunale me ne ha scagliato contro per due volte uno in malo modo». Braga ha chiesto per raccomandata delle scuse per il gesto: «Provi lei a scagliare qualcosa contro un suo superiore e veda cosa succede», ha aggiunto, da noi contattato. Secondo Braga all’origine del dissidio vi sarebbe un volantino emanato di recente a tutti i fuochi del comune da parte di Lega e UDC in cui viene attaccato quanto fatto nell’ultima legislatura, in particolare dal PLR, partito di maggioranza assoluta nell’Esecutivo.

Il sindaco Alessandro Cedraschi, da noi contattato, ha riferito che il Municipio prenderà posizione riguardo alle affermazioni di Braga durante la prossima seduta e non ha per intanto rilasciato ulteriori commenti. Lo stesso dicasi per una replica ai contenuti del volantino, per cui ci ha riferito che semmai prenderanno posizione nei prossimi giorni le sezioni dei partiti chiamati in causa.

Braga non solleciterà un nuovo mandato per la prossima legislatura, ma ci ha riferito che ciò non è dovuto agli attriti, quanto ad altri fattori, fra cui la volontà di ringiovanire l’Esecutivo: «Abbiamo un Municipio che sembra un gerontocomio, me compreso».

