«Entusiasma, tocca, stupisce», lo spettacolo Clown Syndrome, frutto della collaborazione tra il comico Olli Hauenstein ed Erich Gadient, attore con la sindrome di Down, che saranno scena sabato 19 settembre alle 20.00 nella Sala multiuso di Paradiso. Sul palco i due artisti differiscono fra loro, ma con verve umoristica sanno far riflettere sul tema dell’inclusione, riorganizzando gerarchie prestabilite e mettendo in discussione luoghi comuni, così da rendere irrilevante e invisibile qualsivoglia differenza. Con il motto «Essere diverso con un sorriso» i due attori si sono esibiti in oltre 140 spettacoli, applauditi con entusiasmo da pubblico e critica, e ora, su invito del pastore Tobias Ulbrich della Chiesa evangelica riformata nel Sottoceneri, presentano il loro spettacolo per la prima volta in Ticino (iscrizioni qui).