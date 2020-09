Dopo la serata a Vevey, S.Pellegrino Sapori Ticino torna a casa e brinda alla prima serata ticinese della quattordicesima edizione. Ospitata dall’Hotel Splendide Royal di Lugano, la kermesse ha salutato il suo pubblico più affezionato con un Grand Opening in omaggio al gruppo Swiss Deluxe Hotel che raggruppa 40 tra i migliori hotel 5 stelle in tutta la Svizzera, oltre a chef di grande spessore. Il filo rosso dell’eccellenza, quindi, ha cucito un menu che è riuscito a dare risalto ai piatti di Domenico Ruberto (padrone di casa ed executive chef del gioiello gastronomico dello Splendide Royal Hotel, il Ristorante I Due Sud), Christian Bertogna (di recente diventato executive chef del Lausanne Palace & Spa, Losanna) e il giovanissimo stellato Marco Campanella (Hotel Eden Roc di Ascona).

Nel pieno rispetto delle norme vigenti, con meno di un centinaio di ospiti, la serata ha rappresentato un segnale importante per lanciare un messaggio di ripresa e speranza, in particolare per un settore come quello della ristorazione che ha sofferto in maniera particolare l’emergenza sanitaria, anche se durante l’estate la ripartenza è stata importante.