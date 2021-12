Considerato il peggioramento della situazione epidemiologica e le conseguenze già oggi percepibili sul settore sanitario, la Città di Lugano ha deciso di introdurre alcune misure volte a limitare il più possibile il pericolo di contagio e di trasmissione del virus, in particolare nella serata di San Silvestro.

Le misure proposte - con l’obiettivo di disincentivare gli assembramenti - tengono conto di una ponderazione dei diversi interessi in gioco. La loro applicazione è prevista solo per la zona pedonale, dove la concentrazione di esercizi pubblici e grottini è molto alta.

Per la sera del 31 dicembre il Municipio ha quindi deciso, in particolare, di limitare gli orari per la mescita di bevande nelle strutture aperte: