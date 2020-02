Dovrebbe aprirsi domani il carnevale ambrosiano di Tesserete. Ma il condizionale è d’obbligo dopo il primo caso di coronavirus confermato in Ticino. Già perché come ci conferma il presidente della manifestazione Livio Mazzuchelli «il comitato del carnevale Or Penagin si è riunito nella serata di ieri in una seduta straordinaria e siamo pronti anche ad annullare la 120. edizione della manifestazione». In particolare, ci spiega Mazzuchelli, «attendiamo di conoscere eventuali decisioni del Governo per le manifestazioni pubbliche». Se venissero decise misure restrittive, il carnevale salterà.