Tutto pronto per il tradizionale carnevale ambrosiano di Tesserete. Quest’anno spegne 120 candeline e per lo storico traguardo gli organizzatori del Carnevale Or Penagin hanno messo in piedi un’edizione coi fiocchi. La festa partirà domani, giovedì 27 febbraio, con una cerimonia di consegna delle chiavi «fantasmagorica e pomposa», come la definisce il presidente dell’Associazione Carnevale di Tesserete Livio Mazzucchelli. Dopo la maccheronata offerta alle 19, alle 20.45 le chiavi del paese passeranno nelle mani di Or Penagin, il re carnacialesco senza corona e senza regina ma coadiuvato dal primo ministro Porta Penagia.

Venerdì in programma il pranzo popolare e il pomeriggio dei bambini, prima di un’altra serata di bagordi fino all’alba. Il corteo mascherato che prenderà il via sabato 29 febbraio alle 14.15, ed è una delle novità, sarà gratuito. «Volevamo dare un segnale forte per marcare il traguardo dei 120 anni», spiega Mazzucchelli. Anche i partecipanti hanno dimostrato di sentire l’anniversario: il corteo vedrà infatti la partecipazione record di 29 tra carri, guggen e gruppi provenienti da tutta la Svizzera. Sempre sabato i più coraggiosi si sfideranno nell’assalto al palo delle cuccagna (alle 16.15) e, dopo la premiazione del corteo alle 17, prenderà il via la terza e ultima sera di bagordi.

L’onda verde è arrivata anche nel regno di Or Penagin: per la prima volta quest’anno saranno banditi i contenitori di plastica e verrà incentivato l’utilizzo dei mezzi pubblici. Di gratuito per questa edizione non ci sarà infatti solo il corteo ma anche i collegamenti con il bus navetta dalla stazione FFS di Lugano a Tesserete (solo per le corse di andata).

Il programma in dettaglio è consultabile sul sito Internet www.orpenagin.ch.

