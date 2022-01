È il nonno degli impianti solari europei. «Io lo chiamo l’highlanger», conferma il responsabile di SUPSI PVLab Mauro Caccivio. Perché, come Christopher Lambert nel celebre film di Russell Mulcahy, sembra destinato a non morire mai. E il bello è che nel 1986, quando la pellicola arrivò nei cinema, quell’impianto fotovoltaico era già al suo posto, funzionante, da 4 anni. In pochi sanno che proprio a Lugano, nel 1982 a Trevano, venne installato il primo impianto fotovoltaico in Europa collegato alla rete elettrica. Uno dei primi al mondo. Ed è ancora al suo posto. Si chiama TISO, acronimo di Ticino Solare, e ancora oggi produce energia. Ma la cosa più incredibile è che, in 40 anni appunto, ha perso solamente l’8% della sua potenza iniziale, con una media di «decadenza» pari allo 0,2% l’anno....