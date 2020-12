Sul cantiere per il risanamento globale del tratto della A2 compreso tra Melide e Gentilino a partire da oggi tutte le attività in corso sull’asse autostradale si fermano per la pausa invernale.

Fino a circa metà febbraio 2021 il traffico sarà quindi gestito in maniera normale (due corsie di marcia per direzione e corsia di emergenza, senza più il cantiere al centro), in modo tale da facilitare le operazioni di sgombero della neve qualora fosse necessario.

I lavori riprenderanno ad inizio marzo del prossimo anno con il risanamento della corsia Sud-Nord e con gli interventi per il rinforzo strutturale del Viadotto Fornaci in direzione Nord-Sud. Nel frattempo, come detto, nei mesi di gennaio e di febbraio sono previste diverse lavorazioni (anche notturne) all’esterno della carreggiata, come ad esempio il montaggio delle pareti foniche che proteggeranno la popolazione dal rumore prodotto dall’autostrada.

Fra le opere completate nel corso dell’anno che sta per concludersi, figurano anche la realizzazione dei nuovi serbatoi per gli impianti anti-incendio delle gallerie Melide-Grancia e di Gentilino.

©CdT.ch - Riproduzione riservata