È un Marco Borradori barricadero quello che si presenta sul palco del Salone delle feste di Pregassona per «ufficializzare» la sua ricandidatura alla guida della città. Al sindaco uscente non sono piaciuti certi recenti strali liberali («Lugano deve uscire dal pantano dove l'hanno cacciata i tre leghisti», scrive ad esempio su Opinione Liberale Rocco Olgiati) e la sua replica è quantomai piccata: «In sette anni di Municipio abbiamo condiviso nel bene e nel male il 99% delle decisioni con i due rappresentanti del PLR, spesso senza nemmeno bisogno di votare. Il PLR ha avuto due vicesindaci, Giovanna Masoni e Michele Bertini, che hanno sottoscritto tutto ciò che proponeva l’Esecutivo cittadino. Francamente questo gettarci del fango addosso è inaccettabile. Capisco le tensioni interne e il desiderio di profilarsi nella campagna elettorale, ma consiglio ai liberali un esame di coscienza in casa propria prima di accusare gli altri partiti,» ha detto Borradori.