Niente contro-ricorso, anzi: subito al lavoro per un nuovo bando. Il consigliere di Stato Claudio Zali detta la linea dopo la sentenza con cui il Tribunale cantonale amministrativo, accogliendo il ricorso di due studi d’ingegneria, ha imposto al Cantone di rifare il concorso per la progettazione del tram nel Luganese. «Sono riconoscente al TRAM - esordisce Zali - perché ha risolto questa situazione in tempi brevissimi e ci ha dato valide indicazioni per il nuovo bando. Rispettiamo quindi la decisione e non la impugneremo». L’alternativa era quella di appellarsi al Tribunale federale, ma con grosse incognite sui tempi. Rifare il bando, invece, non dovrebbe richiedere troppo. «I tecnici mi dicono che questo ritardo, che comunque si sovrappone a quello creato dalle opposizioni contro il tracciato, è sopportabile. Parliamo di circa tre mesi. E il nuovo bando dovrebbe essere pronto per fine agosto». È comunque importante analizzare il perché i ricorsi hanno avuto successo, se non altro per il destino di progetti futuri. «Sono successe due cose» spiega Zali. «Per una devo dare la colpa alle FFS le quale, ‘per motivazioni incomprensibili quanto inconcepibili’, come scrive il TRAM nella sua sentenza, si sono rifiutate di rilasciare delle referenze» sulla competenza dei concorrenti nella progettazione di un’opera ferroviaria. «Erano fondamentali quelle referenze - prosegue Zali -. Il fatto di non averle ci ha destabilizzati e noi abbiamo fatto un pasticcio introducendo una modifica del bando che poteva creare delle disparità di trattamento fra i concorrenti». Poi c’è il secondo fattore che ha portato alla sentenza del TRAM. «Qui abbiamo sbagliato solo noi e di questo mi prendo la responsabilità: avendo paura di eventuali ricorsi contro l’aggiudicazione del mandato, come successo per altri progetti, abbiamo cercato di allestire un bando con criteri il più possibile oggettivi, limitando quelli soggettivi. E questo è stato censurato dai giudici. Non possiamo ridurre tutto a una questione meramente numerica, dobbiamo considerare anche gli aspetti qualitativi». Il TRAM, in particolare, ha constatato la mancanza di criteri relativi all’esperienza e alle capacità organizzative dei gruppi in corsa.