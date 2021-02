È accusato di 16 episodi di atti sessuali con fanciulli, il 48.enne residente nel Luganese a processo oggi davanti alla Corte delle assise criminali presieduta dalla giudice Francesca Verda Chiocchetti. Le vittime sono due e avevano rispettivamente sei e cinque anni quando sono iniziati gli abusi, durati in entrambi i casi oltre due anni: fra il 2004 e il 2006 nel Luganese ai danni della figlia della sua compagna di allora, e fra il 2011 e il 2014 nel Mendrisiotto ai danni della figlia di una coppia di suoi amici. L’imputato, difeso dall’avvocato d’ufficio Pascal Cattaneo, è in carcere da un anno esatto e in espiazione anticipata della pena dallo scorso ottobre. L’inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri.