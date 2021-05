Il procuratore generale Andrea Pagani ha emanato due decreti d’accusa nei confronti degli agenti della polizia della Città di Lugano che il 28 dicembre 2020 avevano ammanettato un giovane residente nel Luganese all’interno del quartiere Maghetti intervenuti a seguito di un potenziale assembramento e della constatazione di schiamazzi notturni. I fatti oggetto del procedimento menale - comunica il Ministero pubblico in una nota - riguardando in particolare le circostanze che hanno portato all’ammanettamento.

I reati presi in considerazione sono infatti quelli di abuso d'autorità e di vie di fatto per il primo agente e di abuso d'autorità per il secondo. A carico dei due imputati sono state rispettivamente proposte una condanna a una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere e di 30 aliquote giornaliere sospese condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Nei confronti dei due agenti è stata proposta anche una multa, oltre al pagamento di tassa e spese giudiziarie.