Uno stanziamento di 30.000 euro è stato deliberato dalla Giunta Regionale per interventi urgenti di messa in sicurezza e di riordino della stazione a monte della Funicolare Santa Margherita di Valsolda-Lanzo d’Intelvi. Il lavori sono stati affidati in convenzione al Comune di Alta Valle Intelvi e sono già in corso. L’intervento deliberato in questi giorni fa seguito ad un primo stanziamento di 60.000 euro risalente al mese di giugno del 2017, che prevedeva la messa in sicurezza della stazione a valle e di ulteriori 200.000 euro a valere sul bilancio preventivo 2018-2021 per la realizzazione dello studio di prefattibilità che è stato commissionato alla società 3TI Progetti e consegnato nell’autunno scorso all’Unità Organizzativa Trasporto Pubblico e Intermodalità dell’Assessorato alle Infrastrutture di Regione Lombardia». «Si trattava – sottolinea il sindaco di Alta Valle Intelvi Marcello Grandi – di intervenire tempestivamente per evitare accessi indesiderati all’infrastruttura e per garantire il minimo decoro dell’area che sappiamo essere collocata in un contesto naturalistico di rara bellezza come il Belvedere di Lanzo. Era necessario anche sfoltire l’alberatura che insiste sull’area e che ormai rendeva quasi impossibile godere della straordinaria vista sul Lago di Lugano che ha reso celebre il sito. Il nostro ufficio tecnico ha già messo mano alle opere che verranno completate nelle prossime settimane». Ora – conclude Grandi - «ci auguriamo che vengano finanziate le opere di ripristino dell’infrastruttura per ridare a Lanzo e a tutta la valle un importantissimo elemento di attrazione turistica».