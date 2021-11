Accende il camino, appartamento in fiamme

È stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale Civico di Lugano, la donna rimasta ustionata in modo leggero durante l'incendio del suo appartamento, sviluppatosi in una casa bifamigliare questa mattina a Bissone, in via San Nicolao. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, confermate dalla Polizia cantonale, la donna stava accendendo il camino con del liquido infiammabile quando, per motivi da stabilire, vi è stato un ritorno di fiamma che l’ha raggiunta al volto e ha fatto scaturire l’incendio. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Croce Verde di Lugano, sono prontamente intervenuti i pompieri di Melide, che hanno domato il rogo, evitando la propagazione all'appartamento al piano superiore. Quattro inquilini dello stabile sono stati precauzionalmente evacuati.