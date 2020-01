Alcuni stavano ancora dormendo, altri stavano facendo colazione. Quasi tutti in quel palazzo, sentendo le sirene della polizia e dell’ambulanza, si sono affacciati per vedere cosa stava succedendo. «È vent’anni che ci abito – ci ha spiegato una di loro – e non era mai accaduto nulla del genere». È stata dunque una domenica mattina che gli abitanti del palazzo di via Vicari 35 non dimenticheranno in fretta. Pochi minuti prima, erano da poco passate le 10, un diverbio si è prima trasformato in lite. Un diciottenne svizzero ha riportato ferite alla schiena e al volto. Polizia cantonale e Ministero pubblico si limitano a riferire di «lievi ferite da taglio», mentre RescueMedia parla apertamente di accoltellamento. Oggi, per diverse lunghe ore, via Vicari è stata un viavai di pattuglie della polizia, in particolare della Scientifica, che hanno effettuato i rilievi e hanno iniziato a farsi un’idea dell’accaduto.