Il Ministero pubblico della Confederazione sembra essersi fatto un’idea piuttosto chiara di quanto accaduto il 24 novembre all’interno della Manor, quando una donna di 28 anni ferì con un coltello due clienti del grande magazzino. Stando a nostre informazioni l’inchiesta, condotta dalla procuratrice federale Elisabetta Tizzoni, si starebbe avviando verso la conclusione. Prima del rinvio a giudizio le parti sono però ancora in attesa dei risultati di una rogatoria che l’Ufficio federale di giustizia ha avviato negli Stati Uniti per ottenere l’accesso ai profili che la donna dispone sui social network (Facebook, Instagram e Twitter hanno tutti sede in California, e lo stesso dicasi di Google qualora la donna utilizzasse Gmail quale servizio di posta elettronica). Accesso ai social che - si presume...