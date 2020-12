Accoltellamento alla Manor, una perizia per fare chiarezza

Continua senza sosta l’inchiesta federale chiamata a far luce sul duplice accoltellamento del 24 novembre alla Manor. I punti da chiarire sono ancora molti, su tutti la matrice del gesto. Capire cioè se la donna - una ventottenne svizzera domiciliata a Vezia - abbia avuto in tempi relativamente recenti contatti con persone in odore di jihadismo, oppure se la pista dell’estremismo islamico sia da relativizzare e si sia trattato piuttosto del raptus di una persona che - e questo lo ha confermato la Polizia federale - già in passato aveva avuto gravi problemi psichiatrici, tanto da venir ricoverata nel 2017 in una clinica.

Il quadro clinico

Il Ministero pubblico della Confederazione - l’incarto è coordinato dalla procuratrice federale Elisabetta Tizzoni - ha come noto ordinato una perizia psichiatrica....