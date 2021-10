Accoltellamento di Pregassona: pena confermata

Sei anni di carcere e 10 anni di espulsione decisi in primo grado, sei anni di carcere e 10 di espulsione stabiliti in secondo grado. I giudici della Corte di Appello e revisione penale si sono chinati oggi sul caso dell’accoltellamento di Pregassona (avvenuto al posteggio dell’Aldi) e hanno confermato la sentenza emanata il 24 febbraio dal giudice Amos Pagnamenta. Confermato dunque l’impianto accusatorio portato in aula dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri, che aveva chiesto la conferma della condanna per tentato omicidio intenzionale. Sul banco degli imputato un iracheno di 38 anni che il 20 luglio 2020, in pieno giorno, ferì seriamente al volto un connazionale con la lama di un apripacchi. Durante l’aggressione, lo ricordiamo, una passante era intervenuta riuscendo a convincere i due iracheni a fermarsi. Scena che era tra l’altro stata filmata da un telefonino e che si era rapidamente diffusa sui social network. L’avvocato difensore, Niccolò Giovanettina, contestava le accuse e proponeva l’assoluzione del suo assistito dal reato principale, chiedendo una condanna non per tentato omicidio ma per lesioni semplici qualificate. Mancava, secondo la difesa, la premeditazione.