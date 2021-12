La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) dovrà tornare a chinarsi sulla naturalizzazione dell’imam della moschea di Viganello Samir Radouan Jelassi. Lo ha sancito il Tribunale amministrativo federale (TAF), che in una decisione pubblicata oggi ha accolto un ricorso del religioso.

La SEM, lo ricordiamo, nel 2018 aveva revocato la naturalizzazione a Jelassi basandosi anche su un preavviso negativo del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC: i servizi segreti, in pratica) affermando che egli «intratterrebbe dei legami con islamisti radicali, con persone sospettate di partecipare ad attività legate al terrorismo, mantenendo contatti con giovani radicalizzati o in fase di radicalizzazione, che sarebbero in seguito divenuti combattenti della Jihad islamica» e che quindi rappresenterebbe una «compromissione duratura della sicurezza interna ed esterna della Svizzera». Jelassi, patrocinato dall’avvocato Paolo Bernasconi, per contro respingeva ogni addebito affermando che la SEM nel suo giudizio si «fondava acriticamente sul rapporto del SIC senza analizzarlo e senza suffragarlo con elementi concreti a sostegno». Erano le posizione emerse a fine 2019, quando i sospetti mossi all’imam - sospetti mai sfociati in alcun procedimento penale a suo carico - erano divenuti pubblici. Sospetti che avevano spinto il religioso a indire una conferenza stampa per difendersi e illustrare la sua versione dei fatti.

Oggi, infine, il TAF si è espresso al riguardo, aggiungendo un nuovo tassello alla vicenda e di fatto ridimensionando la portata delle accuse mosse a Jelassi dalla SEM. Il TAF nella sua sentenza ha infatti invitato la SEM a condurre un’indagine più approfondita per circostanziare i sospetti dei servizi segreti, rendendola attenta che alcune sue conclusioni riguardo l’asserita pericolosità dell’imam non trovano riscontro fattuale. «Con questo - precisa però il TAF - non si vuole affermare che l’idoneità del richiedente sia da considerarsi data. Permangono infatti alcuni elementi che non sono certo privi di rilevanza per la valutazione circa l’esistenza di una possibile compromissione della sicurezza interna o esterna della Svizzera». Elementi che ora la SEM è chiamata a circonstanziare e provare. Vediamo quali sono.

Nel dettaglio

La SEM, scrive il TAF, ha mosso «gravi addebiti» a Jelassi, «contestandogli connessioni, quantomeno indirette, con ambienti radicali e legati al terrorismo». Addebiti basati sul fatto che una persona che apparentemente orbitava attorno alla moschea è stata condannata per infrazione alla Legge federale che vieta il gruppo «Stato Islamico» e che «almeno due persone» che frequentavano la moschea si sono uniti a dei gruppi armati radicali. Incontri mai negati dall’imam, che ha sempre affermato di essersi prodigato per veicolare in loro una visione più moderata dell’Islam, quindi cercando di contrastare la loro radicalizzazione. I servizi segreti sono stati molto critici sull’attitudine di Jelassi in quest’ambito, concludendo però con «l’impossibilità ad invalidare i sospetti esistenti». Da questi incontri la SEM ha per contro dedotto una compromissione della sicurezza svizzera. Una conclusione «parziale che si scosta dal tenore reale dei fatti», secondo il Tribunale: «In effetti non è stato chiarito quali fossero le finalità e il contesto oggettivo di questi incontri».

La SEM, poi, ha sostenuto che Jelassi giocasse un doppio ruolo. Che, cioè, il suo partecipare per anni a gruppi di lavoro e il suo intessere rapporti con diverse autorità e istituzioni (quali la Commissione federale della migrazione o il Servizio per la lotta al razzismo) fossero una sorta una copertura che gli permetteva di intrattenere relazioni con soggetti radicalizzati. «Una motivazione - scrive il TAF - che rasenta la speculazione e che non può essere seguita».

Infine, la SEM ha accusato Jelassi di essere vago riguardo ai finanziamenti della moschea, e di fare finta di non saperne un granché. Il TAF, pur affermando che sul tema non vi è a oggi chiarezza, ha però fatto notare che è stata la SEM stessa a «rinunciare per il momento alla richiesta di trasmettere i giustificativi finanziari», salvo poi rimproverare a Jelassi di essere stato reticente sul tema. Né la SEM ha cercato in altro modo di avere questi documenti, per esempio chiedendoli direttamente all’associazione che gestisce la moschea.

Per tutti questi motivi, dunque, la SEM dovrà esprimere un nuovo giudizio sulla richiesta di naturalizzazione del religioso, seguendo le istruzioni vincolanti date dal TAF: «Qualora voglia confermare il diniego, alla SEM è richiesto di avvalorare la proprie argomentazioni sulla base di riscontri oggettivi e di considerazioni giuridiche e fattuali chiare, non speculative e non arbitrarie».

