Non è ancora detta l’ultima parola sull’eventualità che un piano dell’autosilo in costruzione con il nuovo campus della Franklin University a Sorengo, su via Ponte Tresa, possa finire a disposizione del Comune. L’idea era naufragata per un soffio lo scorso marzo in Consiglio comunale ma poi il tema è stato riproposto sotto forma di iniziativa popolare comunale, i cui promotori hanno raccolto 210 firme. Più che sufficienti per raggiungere il quorum del 15% degli aventi diritto di voto a Sorengo. Il Legislativo ha ora due mesi per tornare a esprimersi sul tema: può accettare l’iniziativa, respingerla o proporre un controprogetto. Negli ultimi due casi si andrà a votare.

Anche un sentiero

A mente del Municipio la convenzione con la Franklin University era un’ottima operazione in quanto permetteva...