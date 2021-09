Ma che è successo? Negli scorsi giorni - come riferivamo nell’edizione di lunedì - Bernardi, responsabile del Dicastero scuole, aveva presentato una segnalazione al Ministero pubblico (avvalendosi dell’articolo 104a della Legge organica comunale, che regola l’obbligo di denuncia qualora un membro di un Esecutivo abbia notizia di un reato) nei confronti della direttrice delle Scuole dell’Infanzia di Bissone, che secondo il municipale avrebbe commesso una violazione dei doveri d’ufficio. Il caso riguarda - stando a nostre verifiche - l’iscrizione a scuola di un allievo non domiciliato in Comune. In maggio il Municipio aveva affidato al capodicastero la delega per le decisioni riguardanti l’ammissione alle scuole di Bissone degli allievi di Campione d’Italia. Il capodicastero avrebbe deciso di negare l’iscrizione di un bambino domiciliato nell’enclave. Decisione di cui la direttrice sarebbe stata informata. Ma l’allievo è comunque stato iscritto alle scuole. Ecco dunque il coinvolgimento del Ministero pubblico. Ma il resto del Municipio - che lunedì sera ha discusso la vicenda - è del parere che Bernardi sia andato lungo e spera che ora la segnalazione venga ritirata. «A maggioranza l’Esecutivo - si legge in una nota - conferma i progetti didattici sottoposti dalla direttrice dell’Istituto scolastico, a cui rinnova la propria piena fiducia. Per il momento, il referente della direttrice in Municipio sarà il sindaco». Poi ecco l’affondo. «Il Municipio deplora l’iniziativa personale, unilaterale e non autorizzata da parte del capodicastero, che ha violato il principio di collegialità e ha altresì diffuso informazioni personali particolarmente delicate e degne di protezione. Per questo l’Esecutivo esprime le proprie scuse ai bambini e alle famiglie interessate. Peraltro, il capodicastero ha confermato al Municipio di non aver trasmesso alcuna denuncia al Ministero pubblico, ma bensì di aver trasmesso una segnalazione, a titolo personale e non a nome del Municipio (non essendovi autorizzato)».