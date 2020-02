L’imputato, che ha da poco ricevuto il permesso C, vive nel Luganese con la moglie, naturalizzata svizzera, e la figlia che è nata qui. «È vero - ha detto il procuratore - che il 30.enne si è integrato non appena arrivato in Svizzera sei anni fa e ha sempre lavorato sodo per mantenere la famiglia, ma ha anche deciso di delinquere in maniera reiterata e professionale». L’accusa ha chiesto quindi una pena di 4 anni e l’espulsione dalla Svizzera per un periodo di 10. «Tutti gli elementi dell’inchiesta - ha detto Ruggeri - convergono in maniera logica e oltre ragionevole dubbio: l’imputato ha alienato 1,9 alla donna e ai suoi correi. L’imputato ha pensato solo al suo tornaconto e al suo benessere economico». Nonostante non sia mai stata trovata della cocaina nell’auto o nell’appartamento dell’imputato, secondo l’accusa il fatto che tracce della sostanza siano state trovate sul palmo e il dorso della sua mano «è prova che veniva in contatto con la droga». Anche alcune vacanze fatte dall’uomo sono state ritenute prova di un tenore di vita che conduceva con i proventi della vendita all’ingrosso della coca. Di tutt’altro avviso la difesa che si è battuta per il proscioglimento o, in via subordinata, una pena di 24 mesi sospesi e contro l’espulsione che «sarebbe una punizione nei confronti della moglie e della figlia, private del marito e del papà».