Quello di Lugano è un aeroporto regionale, sì, ma questo non significa che non ci siano voli - privati - internazionali. Intercontinentali perfino, se si pensa che c’è chi, con un jet Falcon, a volte vola senza scalo tra Miami e il Ticino. Ma c’è anche chi arriva o deve raggiungere destinazioni meno lontane (Parigi, Londra, Roma, Francoforte o Berlino per esempio) e non sempre può decollare quando vuole, perché si tratta di hub affollati. E dover arrivare ad Agno entro e non oltre le 17.30 (questo l’attuale orario di chiusura dello scalo) può risultare complicato. In realtà già oggi la ventina di dipendenti dello scalo (e il personale di SkyGuide) fanno di tutto per accontentare le esigenze degli utenti e permettere ai piloti che lo richiedono (pagando una sovrattassa) di organizzare voli...