Ad Astano - comune alle prese con gravi problemi finanziari - non è stata presentata alcuna lista per il Legislativo alla scadenza dei termini oggi alle 18. Il Municipio contatterà il Governo per capire i prossimi passi. È possibile che il Governo - come accaduto a Bedigliora nel 2016 - concederà una proroga. Qualora anche questa non dovesse bastare potrebbe scattare il commissariamento. «Sono nato e cresciuto qui e mi dispiace tantissimo, ma con rammarico confermo che non è stata presentata alcuna lista» - ha affermato il municipale Martino Molinari, da noi raggiunto. «Vedremo come si evolverà la situazione», ha invece detto la sindaca Brigitte Cella.