«Non c’è nessuna lista ad Astano per le elezioni comunali». Così la sindaca di Astano Brigitte Cella conferma la notizia che era nell’aria da tempo, ovvero che nel piccolo Comune malcantonese già messo a dura prova dalle difficoltà finanziarie (o forse proprio perché messo a dura prova) non si è riusciti a presentare delle liste per le elezioni. Qualche settimana fa la Cancelleria dello Stato aveva reso noto che ad Astano le comunali avrebbero avuto luogo il 3 maggio in forma prorogata, fissando ad oggi alle 18 il termine per presentare le liste, ma ora la musica è cambiata.