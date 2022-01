Un «brontolone» buono, generoso, con il cuore in mano, innamorato del suo Lugano, scrive la società in una nota.

Il suo fiuto, la sua tenacia e la sua forza di persuasione furono decisivi per portare a Lugano assi dell’epoca del calibro di Walter e Sepp Imhof, «Papi» Friedrich e Roland Bernasconi. Il trionfo più bello vissuto come dirigente fu probabilmente la storica promozione in serie B ottenuta a Rapperswil il 29 febbraio 1964.

Come amava ricordare agli amici, «Cuccio» fu anche determinante nel momento della ricerca di un nuovo presidente del club a fine Anni Settanta, in un frangente delicato per la storia dell’Hockey Club Lugano. Portò a termine questa missione in modo brillante, convincendo Geo Mantegazza ad assumere le redini del club. E l’arrivo del Presidentissimo segnò il vero inizio del Grande Lugano.