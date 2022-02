Addio al presidente dallo sguardo dolce

In seguito alla scomparsa, a 88 anni, di Tullio Calloni, presidente del Football Club Lugano dal 1994 e il 1996, vi proponiamo il suo ritratto pubblicato nel libro 110, le emozioni 1918-2018 dedicato alla lunga storia bianconera ed edito da Fontana Print.

Una stagione e mezza, per un regno dunque piuttosto breve. Ma sufficiente per trasformarlo in un “eroe”. Uno degli eroi: dell’impresa di San Siro. E nell’immortalità dei ricordi più dolci, inebrianti e prestigiosi della lunga storia bianconera c’è entrato appunto con questo ruolo: quello del presidente della squadra che ha eliminato l’Inter dall’allora Coppa UEFA. Era il 26 settembre del 1995, una serata d’inizio autunno in apparenza come tante altre, in realtà unica ed inimitabile. Magica: «Credo sia stata una delle più grandi vittorie non...